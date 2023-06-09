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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e "hayırlı olsun" ziyareti

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ağırladı.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Erbaş'ın, Bakan Tekin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, Kur'an-ı Kerim hediye ettiği kaydedildi.

Bakan Tekin, ziyaret dolayısıyla Erbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ali Erbaş Güncel Haberler

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