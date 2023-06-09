Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e "hayırlı olsun" ziyareti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ağırladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ağırladı.
Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Erbaş'ın, Bakan Tekin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, Kur'an-ı Kerim hediye ettiği kaydedildi.
Bakan Tekin, ziyaret dolayısıyla Erbaş'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel