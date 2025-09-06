Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İbadet ve Ölüm Hatırlatması

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ölümün her an kapıda olduğunu belirterek ibadetlerin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Erbaş, cemaatine hitap ederken, ölümün gerçekliğini hatırlatmayı önemsedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ölüm her an kapımızda hazır. O yüzden sakın ibadetlerimizi ertelemeyelim, ihmal etmeyelim. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza hatırlatalım." dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, İstanbul'da Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde akşam namazını kıldırdı.

Namazın ardından cami cemaatine hitap eden Erbaş, Müslüman'ın Allah'a en yakın olduğu anın secdede yaşandığını söyledi.

Erbaş, namazda Allah'a en yakın olunan anların idrak edilip yaşandığını belirterek, "Rabb'imiz buyuruyor ki 'Yakin sana gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et.' Rabb'imiz bu ayetikerimede ölüm anlamında 'yakin' kelimesini kullanıyor. Demek ki ölüm bize yakin.' ifadelerini kullandı.

Şair Erdem Bayazıt'ın "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm." mısralarını aktaran Erbaş, "Ölüm her an kapımızda hazır. O yüzden sakın ibadetlerimizi ertelemeyelim, ihmal etmeyelim. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza hatırlatalım. Bu gerçeği, bu hakikati hatırlatalım." diye konuştu.

