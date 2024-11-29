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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eğitim Vurgusu: Doğru Dini Bilgi Veriyoruz

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda eğitim kurumları olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti. İstanbul'da yeni bir cami ve Kur'an kursunun temel atma töreninde konuşan Erbaş, Diyanet akademilerinde gerçek dini bilgilerin öğretilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet akademilerinde aşırılıklardan, hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyi milletimize, milletimizin çocuklarına, gençlerine, hocalarımıza vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Hoca Hayri Efendi Bayrampaşa Merkez Camii ve Kur'an Kursu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erbaş, camilerin Müslümanların alametifarikalarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin neresine gidilse gidilsin bir minare gördükleri, bir ezan sesi duydukları zaman kalplerinin, gönüllerinin neşelendiğini söyledi.

Erbaş, camileri sadece ibadet edilen mekanlar olarak kullanmadıklarını, bir okul olarak da değerlendirmeye gayret ettiklerini kaydederek, Hz. Muhammed'in aynı zamanda Mescid-i Nebevi'yi okul olarak kullandığını ifade etti.

Temeli atılan cami ve Kur'an kursuna dikkati çeken Erbaş, "Bu cami, Kur'an kursuyla, gençlik merkeziyle bir külliye olarak bu münevver şehrin daha da münevver hale gelmesi için, Rabbini bilen, Peygamberini bilen, kitabını okuyan, devletini seven, milletine, ezanına, bayrağına aşık gençler yetişmesine katkı sağlayacak inşallah. Camimizin hocaları, gençlerimizi, çocuklarımızı bekleyecek. Onlara mihrapta, kürsüde İslam'ın sahih bilgilerini anlatacak." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisini kurduklarını ve 35 yerde akademinin bulunduğunu anımsatarak, "Diyanet akademilerinde aşırılıklardan, hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyi milletimize, milletimizin çocuklarına, gençlerine, hocalarımıza vermeye gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cami ve Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak, temel atma işlemini başlattı.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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