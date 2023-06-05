Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından, "Çevreye vefa müminin şiarıdır." ifadesiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünya, Yüce Allah'ın insanlığa bir emanetidir. Emanete hakkıyla riayet etmek ve nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biri çevremizi korumaktır."