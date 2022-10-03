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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet Akademisine ilişkin paylaşım Açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet Akademisine ilişkin paylaşım Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladıklarını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladıklarını bildirdi.

Erbaş, akademinin yeni eğitim dönemine başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Akademimizde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladık. Sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyor, eğitim alan personelimize muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

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