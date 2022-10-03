Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet Akademisine ilişkin paylaşım Açıklaması Güncel Haberler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladıklarını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladıklarını bildirdi. Erbaş, akademinin yeni eğitim dönemine başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Diyanet Akademimizde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladık. Sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyor, eğitim alan personelimize muvaffakiyetler diliyorum." Güncel Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Haberler

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