Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Din Eğitimi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din eğitimi, sevgi, saygı, kardeşlik gibi toplumsal barışa katkı sağlayan değerlerin insanımıza doğru bir şekilde öğretilmesinde önemli bir etkendir." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Yüksek İhtisas Eğitimi 5. Dönem Mezuniyet Programı"na katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Erbaş, "Din eğitimi, sevgi, saygı, kardeşlik gibi toplumsal barışa katkı sağlayan değerlerin insanımıza doğru bir şekilde öğretilmesinde önemli bir etkendir. Ahlaki yozlaşma gibi sebeplerden kaynaklanan kargaşa ve çatışma eğilimlerinin frenlenmesi bakımından da din eğitimi kıymetli bir imkandır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar, İslam'ın daha iyi anlaşılması ve sahih bilginin hayatla buluşturulması hususunda pek çok eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdiğini, en zor şartlar altında bile İslam'ın ilke ve hakikatlerini her şeyin üstünde tutarak çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Diyanet Akademisinin gerçekleştirdiği kurum içi eğitimlere dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanımızın ihtiyaç ve sorumluluklarına kendi köklerinden çözüm bulma gayesi ve gayretiyle, ihtisas eğitimlerini büyük bir hassasiyetle Diyanet Akademimiz sürdürmektedir. Bütün bu çalışmalar akademimizin kıymetli, gayretli ve özverili eğitim kadrosuyla her geçen gün daha da gelişmektedir. İnşallah Başkanlığımızın tüm ihtisas ve eğitim merkezlerini bünyesinde toplayan Diyanet Akademisi eğitim öğretim hizmetlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak, hizmet içi ve eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir."

Programa, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Sarıcaoğlu da katıldı.