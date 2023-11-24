Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir geleceği inşa etme gayesiyle göz aydınlığı evlatlarımızı ilimle, hikmetle, bilgiyle buluşturan ve bu mukaddes vazifeyi büyük bir mesuliyet duygusu ile ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.