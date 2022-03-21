Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü - Haberler

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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'daki ziyaretinde Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'daki ziyaretinde Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın daveti üzerine Cidde'ye geldi. Görüşme gerçekleştiren Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ve Erbaş, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen hac ve umre ibadetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

(İHA)

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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