Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü - Haberler

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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Son dakika haber... DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde kentinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde kentinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti. Erbaş, burada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü. Erbaş ve Rabia görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.


Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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