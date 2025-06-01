Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'da Büyük Hac Sempozyumu'na Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen "Büyük Hac Sempozyumu"na katıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, sempozyum sonrası değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca gerçekleştirilen "Büyük Hac Sempozyumu"nun, 2025 haccının daha nitelikli olabilmesi için önemli konular içerdiğine işaret etti.

Başkan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın açılış konuşmasının ardından ilim adamlarınca haccın kolaylaştırılması, 2 milyon civarında hacının daha nitelikli, güzel, kolay bir hac yapmaları için alınması gereken tedbirlere ilişkin konuşma yapıldığını kaydederek, ilk oturumda kendilerinin de bazı konularda görüşlerini aktardığını ifade etti.

Bu tür fikir alışverişlerinin, ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımında önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Suudi Arabistan devletinin yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu tedbirler, hem hacılarımızın tavafı kolay bir şekilde yapabilmeleri için, hem Arafat çalışmaları, Müzdelife'de, Mina'da yapmış oldukları çalışmalar, hacılarımızın daha kolay hac yapmalarını sağlayacak önemli tedbirlerdir. Bunu önemsiyoruz ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında Başkan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve katılımcılarla da bir araya geldi.

Erbaş, görüşmede, Bakan Tevfik er-Rabia'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Müslüman ülkelerden katılımcıların olduğu sempozyumda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da yer aldı.