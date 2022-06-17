Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Rize'de hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyanın en güzeli çocuklar, mekanın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur'an'la, ahlakın en güzeli Peygamberi ahlak ile buluşsun." dedi.

Erbaş, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Güneysu Merkez Camisi'nde irat ettiği, "Haydi koş gel, camiler seninle güzel" konulu hutbeye, "Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır" ayeti ve "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır" hadis-i şerifini okuyarak başladı.

Allah Teala'nın insanlara emanet ettiği en kıymetli nimetlerden birinin de çocuklar olduğunu vurgulayan Erbaş, "Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar." diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in bir hadisinde, "Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır" diye buyurduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Evet, nasıl ki anne, babanın çocukları üzerinde hakları varsa, çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah'a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur."

"Kur'an'ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları"

Cenabıhakk'ın insanları, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun" ifadeleri ile uyardığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur'an'ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur'an'ın nuru yağsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar, mekanın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur'an'la, ahlakın en güzeli Peygamberi ahlak ile buluşsun. Unutmayalım ki bizi hayırla yad edecek, ağzı dualı ve Kur'an'lı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımızdır."

Erbaş, çocukların, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in örnek hayatını, iman ile ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerleri öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarının 27 Haziran'da başlayacağına işaret ederek, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu kurslara kayıt yaptırılabileceğini aktardı.

"Haydi koş gel, camiler seninle güzel" şiarıyla camilerin göz aydınlığı çocuklarla bir kez daha şenleneceğini dile getiren Erbaş, "Çocuklarımız Kur'an'ın anlam dünyasıyla buluşacak, İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah. Bütün anne, babaları çocuklarımızı sevgiyle bu önemli faaliyetimize teşvik etmeye ve hocalarımıza destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbenin ardından dua etti ve cuma namazını kıldı.