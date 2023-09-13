Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç ile bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, makamındaki görüşmede, Miskiyeviç'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, iki ülkenin dini kurumları arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, Miskiyeviç'e çalışmaları ve diyanet hizmetlerine olan katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Sahih dini bilginin aktarılmasına yönelik çalışmaların önemine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"İslamofobi, İslam'a biraz soğuk bakan insanlara karşı da İslam'ın güzelliklerini bizim çok iyi anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bunun en önemli vasıtası da eğitimdir. Hem Müslümanların azınlık olarak yaşadığı ülkelerden hem de dünyanın neresinde olursa olsun din eğitimini gelsinler, Türkiye'de alsınlar. Türkiye'de aşırılıklardan, hurafelerden uzak, İslam'ı, Kur'an ve sünnet çizgisinde merkeze alan bir din eğitimi faaliyeti var.

Eğer eğitim konusunda belli bir aşamaya gelebilirsek bu Müslümanlar arasındaki işbirliğinin gelişmesine vesile olur ve gençlerimiz başka birtakım fikirler yerine İslam'ın Kur'an ve sünnet çizgisine dayanan o doğru İslam bilgisine sahip olarak bulundukları yerlerde daha güzel hizmetler yaparlar inşallah."

Miskiyeviç ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a, din hizmeti ve dini yayınlar alanında verdikleri destekler için teşekkür etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.