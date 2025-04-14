Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar Kur'an ve Sünnete Sarılmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanların bir öze dönüş yaşaması, Kur'an ve sünnete sarılması, kendi inanç ve medeniyet değerlerini kuşanması gerekmektedir. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunlar, ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebilir." dedi.

Erbaş, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açılış Programına çevrim içi katıldı.

Din görevlilerine hitap eden Erbaş, anayasanın ilgili maddelerinin Diyanet İşleri Başkanlığına, toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunma ve rehberlik yapma mükellefiyeti yüklediğini hatırlattı.

Bu mükellefiyetin gereği olarak, her türlü siyasi ve ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bütün topluma hizmet etmek zorunda olduklarını vurgulayan Erbaş, Diyanet personelinin köklü ve sistematik bir eğitimden geçmesi ve nitelikli personel yetiştirme amacıyla Diyanet Akademisini kurduklarını belirtti.

Erbaş, akademinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Aday din görevlisi eğitimlerinin birinci ve ikinci dönemlerinde şu ana kadar 6 bin 928 aday din görevlisinin mesleki eğitimlerini tamamladığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Diyanet Akademisini, belli derslerin eğitimini veren ve diploma kazandıran bir kurum olarak görmüyoruz. Diyanet Akademisi, gerçekleştirdiği eğitimlerde hizmetlerimizin bireysel ve toplumsal boyutta somut karşılığını öncelemektedir. Bu da hem akademimizin öğrencilerimize sunduğu bilginin niteliğiyle hem de toplumumuza ve dünyanın geleceğine katkısıyla doğrudan alakalı bir durumdur. Bu açıdan sahip olduğu gelecek perspektifiyle akademimizi, yaşadığımız çağ ve sorumluluklarımız ekseninde, öğrencilerine dünya çapında ufuk kazandıracak bir kurum olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu kurumun aynı zamanda bilgiyi sadece elde etmekle yetinmeyip, onu bilince dönüştürerek hayata tatbik eden, üretilen bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir anlayışı güçlendirmekle mükellef olduğunu da vurgulamak isterim."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın "Hayırda yarışın" dediğini anımsatarak, "Yüce dinimiz İslam'a ve aziz milletimize hizmet etmekle görevli bir ekibiz. Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz." diye konuştu.

"Doğru bilgiyle manevi hayata rehberlik edeceksiniz"

Yeryüzünün, tarihin en zor dönemlerinden birisini yaşadığını, Müslümanların da ümmet olarak çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu dile getiren Erbaş, "Müslümanların bir öze dönüş yaşaması, Kur'an ve sünnete sarılması, kendi inanç ve medeniyet değerlerini kuşanması gerekmektedir. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunlar, ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Aday din görevlilerine tavsiyelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sizler, milletin, ümmetin ve insanlığın umudu olan, tüm insanlığı iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. Bu yüzden hizmetlerimizde, çalışmalarımızda, her söz ve davranışınızda en temel referansımız Kur'an ve sünnet olacaktır, sahih bilgi olacaktır. Doğru bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik edeceksiniz inşallah. Rehberliğinizde nebevi yöntem temel ilkeniz olsun. Nebevi yöntemin ana umdeleri ise sahih bilgidir, nezaket ve zarafet sahibi olmaktır. İnsanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre davranmak, ona göre söz söylemektir. Peygamber Efendimiz'in mirasını omuzlamış, hakikatin sorumluluğunu yüklenmiş, gönül insanlarımız olacaksınız inşallah. İslam'ın hakikatlerini ayrım yapmadan herkese etkili ve hikmetli sözlerle anlatacaksınız. İnsanları Hakk'a davet ederken, güzel ahlakınızla ve güzel davranışlarınızla onlara örnek olacaksınız."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önceliklerinin insanlığın huzuru, adaletin, merhametin, güzel ahlakın yaygınlaşması olduğunu, bu şuur ve gaye ile hareket edildiğinde çalışmaların ve hayatların daha da bereketleneceğini vurguladı.