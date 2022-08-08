Ali Erbaş: İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapılmaktadır

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapılmaktadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma' programına katıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde düzenlenen programda konuşan Erbaş, Hz. Hüseyin ve beraberindeki pek çoğu ehl-i beytten 70 kadar müminin Kerbela'da acımasızca şehit edildiğini belirterek, "Muharrem Ayı, aynı zamanda hicri takvimin başlangıç ayıdır. Bu bakımdan Muharrem Ayı, bizlere, Müslümanların bir muştu serinliğinde yeni başlangıçlara doğru yürüyüşünü hatırlatır. Rasul-i Ekrem ve ona tabi olanların, cahiliye karanlığından uzaklaşarak aydınlık bir çağın temellerini attıkları kutlu hicreti hatırlatır. Diğer yandan ise Muharrem Ayı, ehl-i beytin kutlu mensubu Hz. Hüseyin'in ve arkadaşlarının şehadetinin acısını ve hüznünü taşır. Maalesef hicri 61. yılı 10 Muharrem'inde, Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunlarından Hz. Hüseyin ve beraberindeki pek çoğu ehl-i beytten yetmiş kadar mümin Kerbela'da acımasızca şehit edilmiştir. Dolayısıyla Muharrem Ayı, o tarifi imkansız elemi bizlere yeniden hatırlatır. Yüreklerimizi derin bir hüzne gark eder. Çünkü Hz. Hüseyin, Peygamber Efendimizin övgüsüne, ilgisine ve muhabbetine mazhar olmuş bir şahsiyettir" dedi.

Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapıldığını dile getiren Erbaş, "Bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir. Kerbela'da yaşanan acının mümin yüreklere taşıdığı hüznün yanında İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar ve işgaller, Müslümanların yurtlarını adeta hüzün diyarına çevirmiştir. Bugün, siyasi ihtiraslar uğruna şehit edilen Hz. Hüseyin ve dostlarının acısıyla yürekler dağlanırken İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde nice canlar yanmaya devam etmektedir. Açıkça ifade edeyim ki bugün, Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapılmaktadır. Bunlara karşı daima uyanık olmak zorundayız. Kerbela gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup akl-ı selim ile hareket ederek bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse her türlü fitne ve tefrika tuzaklarına karşı basiret ve ferasetle hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.