Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklar için hayata geçirilen Mobil Kur'an kursuna ilişkin, "Çocukların yaş ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, gelişim seviyelerine uygun olarak çeşitli teçhizatlarla donatılan aracımız, düzenli bir program dahilinde il il gezerek, çocuklara etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşatacak." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katıldı.

Alanda kurulan taş boyama, boncuk, ahşap gece lambası, ebru ve kitap ayracı atölyelerini gezen Erbaş, çocuklarla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri, "Kudüs" temalı gösteri ve ilahi dinletisi sundu.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir." hadisini hatırlatarak, Kur'an eğitimi alanında yeni bir hizmeti hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

"Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmemiz lazım"

Mobil Kur'an kursunu, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme imkanı bulamayanlara kolaylık sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiklerini anlatan Erbaş, "Açılışını yaptığımız mobil, gezici Kur'an kursumuz, Kur'an eğitimine yeni bir perspektif kazandıracaktır. Hatırlarsınız 'gezici kütüphane' diye şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde vaktiyle gezen kütüphaneler vardı. İşte o örneğe benzer bir faaliyetle, görmüş olduğunuz bütün güzellikleri içinde barındıran bu gezici bu mobil Kur'an kursumuzda çocuklarımıza, Kur'an öğrenmek isteyen kardeşlerimize, gençlerimize ulaşmaya gayret edeceğiz." dedi.

"Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın rehberidir. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmemiz lazım." ifadelerini kullanan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacının, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olduğunu bildirdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an'ın nuruyla bütün hayatımızı nurlandırmamız, aydınlatmamız lazım. Bu yüzden Kur'an okumasını bilmeyenler öğrenecek, öğrenenler okuyacak, okuyanlar yaşayacak. Peygamber Efendimizin bize bıraktığı şu vasiyeti hakkıyla yerine getirmek zorundayız; Arafat'ta Veda Hutbesinde Peygamber Efendimiz buyurdu ki 'Size iki şeyi emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı, diğeri de Resul'ünün sünneti, peygamberinin sünneti' buyurdu. İşte Allah'ın kitabına ve Resul'ünün sünnetine uyarak hayatımızı devam ettirmemiz lazım.

Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin her köşesinde hem okulların açıldığı zamanlarda cumartesi ve pazar günleri 4-6 yaş, 7-10 yaş sınıflarında yüzbinlerce çocuğumuza Kur'an eğitimini ulaştırmaya çalışıyoruz hem de yaz aylarında 7 hafta boyunca 30 Haziran'da başlatmış olduğumuz yaz Kur'an kursları eğitimimizi ülkemizin her yerinde 3 milyona yakın çocuğumuza ulaştırmaya gayret ediyoruz. Tabii ki bunlar yeterli mi, yetersiz. Bizim işimiz çocuklarımıza değerlerimizi öğretmek. Çocuklarımıza nerede öğreteceğiz bu güzellikleri, bu güzel değerleri, Kur'an kurslarımızda."

Kur'an kurslarının olmadığı yerlerde de mobil Kur'an kurslarının hizmet vereceğini belirten Erbaş, "Yaz Kur'an kurslarımız, 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, 4-6 yaş grubu değerler eğitimi programlarımız, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız, bizim çocukluk dönemi yaygın din eğitimine verdiğimiz önemin bir göstergesidir." diye konuştu.

Mobil Kur'an kursu ilk etapta deprem bölgesinde hizmet verecek

Erbaş, teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin yeni fırsatları da getirdiğine işaret ederek, eğitim metotlarının çağın gerektirdiği şekilde güncellenmesine gayret ettiklerini dile getirdi.

Bilim ve teknoloji çağının çocuklarının, manevi bakımdan güçlü bireyler olarak yetiştirilmesinin, değerlere bağlı nesiller inşa edilmesinin önemine dikkati çeken Erbaş, bu kapsamda, Kur'an eğitimini daha da yaygınlaştırma hedefiyle, çağın gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen gezici mobil Kur'an kursunu hayata geçirdiklerini bildirdi.

Mobil Kur'an kursunun içerisinde sınıf, mini mutfak, kütüphane, bilgisayar, projeksiyon bulunduğu bilgisini veren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların yaş ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, gelişim seviyelerine uygun olarak çeşitli teçhizatlarla donatılmış olan bu aracımız, düzenli bir program dahilinde il il gezerek çocuklara etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşatacaktır. Aracımız ilk etapta yaz Kur'an kursları eğitim sürecinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da hizmet verecektir. Daha sonra mevsimlik işçilerin yoğun olduğu şehirlerde öncelikle Kur'an kurslarında eğitim görme imkanı bulamayan çocuklarımıza yönelik hizmet verecektir. Böylece ulaşım zorluğu, zaman ya da mekan sorunları sebebiyle Kur'an eğitiminden mahrum kalan çocuklarımız Kur'an'ı öğrenme ve en güzel şekilde okuma imkanı bulacaktır. Aracımız, bulunduğu yerlerde, illerimizde, ilçelerimizde nerede konuşlanırsa orada bu vazifeyi yapacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi, değerler eğitimimizi ihtiyaç duyulan her yere kolaylıkla taşıma imkanı bulmuş olacağız inşallah. Bu vesileyle mobil Kur'an kursumuzun milletimiz ve özellikle çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da mobil Kur'an kursunu "Kur'an için yollardayız" temasıyla oluşturduklarını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.