Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizlere düşen, Rasulullah'ın ahlakını özümsemek ve kendi hayatımızda en güzel şekilde temsil etmektir. İslam'ın güzel ahlak ilkelerini müşterek bir davranış biçimine dönüştürerek hayata egemen kılmaktır. Zira çağımızın en büyük ihtiyacı budur." dedi.

Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cenabıhakk'ın yeryüzüne son mesajı olan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in gönderiliş amacının, evrensel hukuk ve güzel ahlak ile bezenmiş bir hayat yaşanmasını sağlamak olduğunu aktaran Erbaş, "Allah, bizlere ahlakımızı güzelleştirmemizi, güzel davranışlarda bulunmamızı öğütlemekte ve bizlerden vahyin ve sünnetin öğrettiği değerleri hayata taşımamızı istemektedir. Bizlere düşen, Rasulullah'ın ahlakını özümsemek ve kendi hayatımızda en güzel şekilde temsil etmektir. İslam'ın güzel ahlak ilkelerini müşterek bir davranış biçimine dönüştürerek hayata egemen kılmaktır. Zira çağımızın en büyük ihtiyacı budur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, insanlığın pek çok alanda sorunlar ve derin bunalımlar yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde vicdanları sızlatan trajediler, işgaller, savaşlar, katliamlar insanlara hayatı zindan etmektedir. Diğer taraftan bugün insani erdemlerin, değerlerin ve maneviyatın alabildiğine örselendiği bir zamanı yaşıyoruz. Ahlaki sorunların insanlığı çepeçevre kuşatarak hayatı modern cahiliyeye sürüklediği bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu süreç, maalesef bütün insanlığı olumsuz etkilemektedir. Şüphesiz ki dünya genelinde yaşanan bu savrulmanın temelinde, maddeyi önceleyip manayı öteleyen, hakikati yalana kurban eden bir anlayışın yaygınlaşması yer almaktadır. İnsanın manevi yönünü görmezden gelen bu anlayış, maalesef inancın, hukukun, ahlakın ve değerlerin ihmaline zemin hazırlamaktadır. Yaşadığımız bu buhranlar çağında insanlığın sürüklendiği bu savrulmadan kurtulmanın yegane yolu, Allah Resulü'nün madde ile mana, dünya ile ahiret arasında denge kuran mesajlarını benimsemekten geçmektedir."

"Ben Müslüman'ım" diyen herkesin, Hazreti Muhammed'in ahlakını, adaletini, yönetim anlayışını ve insana insan olduğu için değer veren yaklaşımını hayatının vazgeçilmezi kılmak zorunda olduğunu dile getiren Erbaş, "Her Müslüman, Allah Resulü'nün söz, fiil ve tavırlarını, aile hayatından toplumsal ilişkilerine, akrabalık bağlarından komşuluk hukukuna, iş ortamından çalışma düzenine, kısacası her zaman ve her yerde temel hedef ve odak noktası yapmak durumundadır. Zira O'nun hayatı, insanın varoluş gayesinin pratiğe dökülmüş, kemale ermiş halidir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" olarak belirlendiğini bildiren Erbaş, "Bu sene Mevlid-i Nebi'yi bir hafta değil, bir yıl olarak ihya edeceğiz. Bir yıl boyunca, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası çok çeşitli ve geniş katılımlı etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

Amaçlarının, doğumunun 1500. yıl dönümünde Hazreti Muhammed'in rehberliğini yeniden hatırlatmak olduğunu belirten Erbaş, bu amaç doğrultusunda planlanan bütün etkinliklerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesindeki tüm kurum, kuruluş ve STK'lerle işbirliği içinde gerçekleştireceklerini, yıl boyunca yurt içinde ve dışında devam edecek tüm programların bakanlıklarla, üniversitelerle, vakıflarla, derneklerle ve basın kuruluşlarıyla birlikte icra edileceğini dile getirdi.

"1500'üncü Yıl Etkinlikleri"nde pek çok farklı proje, program ve uygulamanın yer alacağını bildiren Erbaş, "Milletimizin, nesillerimizin ve tüm insanlığın Peygamber Efendimizi yakından tanımasına imkan sunacaktır. Bu kapsamda başta çocuklar, gençler ve aileler olmak üzere toplumun her kesimini kuşatıcı nitelikte programlar yapılacaktır. Eğitim seminerlerinden bilgi yarışmalarına, dini yayınlardan sanatsal sergilere, hatıra ormanlarından kan bağışı kampanyalarına kadar pek çok alanda yıl boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

"Ele alacağımız önemli konulardan biri de 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olacak"

Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılış programının 3 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevlid-i Nebi yılı kapsamında ele alacağımız önemli konulardan biri de 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olacaktır. 'Peygamber Efendimizi anmaktan anlamaya' şiarıyla büyük coşkuyla kutlanan Mevlid-i Nebi vesilesiyle Peygamberimizin örnek aile hayatının daha yakından tanınmasını hedefliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim öteden beri devam eden hizmetlerimiz arasında ailenin özel bir yeri vardır. Zira aile, insanlık için en hayati kurumdur.

Biliyoruz ki aile, insanın ilk mektebidir. İnanç, kültür ve medeniyet değerleri ailede öğrenilmektedir. Kişinin doğduğu andan itibaren ailede edindiği bilgiler, onun yarınlarına ve istikbaline kılavuzluk etmektedir. Bu sebeple yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetinde aileye büyük önem atfedilmiştir. Bütün ayrıntılarıyla aile kurumu, dini, ahlaki ve hukuki bakımdan güvence altına alınmıştır."

Aile kurumunun pek çok tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Erbaş, dünya genelinde yaşanan hızlı değişimin fıtratı ve aileyi tehdit ettiğine, birtakım sapkın anlayış, yaklaşım ve uygulamaların öne çıkartıldığına işaret etti.

Erbaş, "Sosyal etkileşimin küresel boyutta ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yol açan yeni medya unsurlarının rolüne dikkatlerinizi çekmek isterim. Bugün söz konusu unsurlar üzerinden sinsice yürütülen algı operasyonlarıyla duygu ve düşüncelerin kolaylıkla manipüle edildiği ve böylece insanın selim fıtratına aykırı tutumların yayılmaya çalışıldığı hepimizin malumudur. Bu tür olumsuzluklar doğrudan ya da dolaylı bir şekilde en fazla da aile kurumunu etkilemektedir. Dolayısıyla günümüzde aileyi ve fıtratı koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet ve gayrete ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in getirdiği ve öğrettiği değerlerin, ailede egemen kılındığında, huzurun, güvenin, toplumsal kardeşliğin ve daha iyi bir geleceğin inşa edilebileceğini dile getiren Erbaş, tüm bunlar için daha büyük bir gayret ve özveri ile hep beraber çalışılması gerektiğini söyledi.

Erbaş, konuşmasının sonunda tüm İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik etti.