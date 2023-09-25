Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mevlid-i Nebi Haftası'nın tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası'nda ülkemizin her yerinde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde yeniden Peygamber Efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası'nda ülkemizin her yerinde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde yeniden Peygamber Efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" temasıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Hazreti Muhammed'in 1452 yıl önce insanlığın üzerine bir güneş gibi doğduğunu ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"40 yaşında kendisine Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sebebini Rabbimiz yine Kur'an'ın da şöyle anlatıyor; 'Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik'. Efendimizin vazifesini bütün dünyaya böyle ilan ediyor Rabbimiz. İşte mucize kitap Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiriliş amacı budur. Peygamber Efendimizin bu mucize kitapta gönderiliş amacı da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmaktır. O asırda öyle bir cehalet, öyle bir karanlık vardı ki. Sadece Mekke'de değil, sadece Mekke'nin çevresinde değil, dünyanın her yerinde."

Yarının Mevlit gecesi olduğunu anımsatan Erbaş, "Bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası'nda ülkemizin her yerinde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde, yeniden Peygamber Efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutlayan ve Diyanet teşkilatına teşekkür eden Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen proje yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.