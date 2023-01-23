Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, "Avrupa'da hukuka ve insan haklarına inanan, inanca saygı ve toplumsal barışı önceleyen tüm entelektüel, akademisyen, aktivist, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, "Avrupa'da hukuka ve insan haklarına inanan, inanca saygı ve toplumsal barışı önceleyen tüm entelektüel, akademisyen, aktivist, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ve aklıselim insanların, kutsallara karşı bu açık saldırılara tepki göstermesi gerekir." dedi.

Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde, medya kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını lanetledi, önlem almayan ve eylemi gerçekleştiren kişiyi koruyan İsveç yetkililerini de kınadı.

Avrupa'nın inançlara saygı noktasında "ikiyüzlü" olduğunu belirten Erbaş, "Avrupa'da hukuka ve insan haklarına inanan, inanca saygı ve toplumsal barışı önceleyen tüm entelektüel, akademisyen, aktivist, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ve aklıselim insanların, kutsallara karşı bu açık saldırılara tepki göstermesi ve inisiyatif alması gerekir. İnsana ve inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının aynı şekilde tepki göstermesi bir insanlık vazifesidir." diye konuştu.

İslam inancında inançlara, kutsallara hakaret ve düşmanlık olmadığını kaydeden Erbaş, "Bu noktada bizlere düşen öncelikli görev, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa hayat veren ilkelerini, Peygamber Efendimizin çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını tüm yeryüzüne güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Erbaş, daha sonra medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Erbaş, "Papalık ve Hristiyan dünyasından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin herhangi bir tepki geldi mi?" sorusu üzerine, "Doğrusu Hristiyan dünyadan bir tepki mahiyetinde bir şey duymadık şu ana kadar." dedi.

"2022 İslamofobi raporu hazırladık"

Avrupa'daki İslamofobinin hangi boyutta olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Erbaş, 2022 İslamofobi raporunu hazırladıklarını belirterek, "İslamofobik hareketlerin en çok cami saldırıları şeklinde ortaya çıktıklarını görüyoruz. Aylık 10'un üzerinde cami saldırısıyla karşılaşıyoruz. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'e saldırı ikinci sırada geliyor." bilgisini paylaştı.

İslamofobinin ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkati çeken Erbaş, "İslamofobi zaten uydurulmuş bir kavram. İslam korkulan bir şey değil. İslamofobi korkulan, korkutan İslam demek. İslamofobi bugün anti-İslam, İslam düşmanlığı konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in yurt dışındaki Kur'an-ı Kerim'i tanıtma çalışmalarına ilişkin soru yöneltilen Erbaş, uzun süredir bu yönde çalışmalarının olduğunu anlattı.

"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 35 dilde 1,5 milyona yakın Kur'an-ı Kerim meali dağıttıklarını açıklayan Erbaş, "Sözlerin En Güzeli Kur'an" kitabını da farklı dillerde basarak dağıtacaklarını dile getirdi.

Başörtüsüne anayasal güvence

Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte başörtüsü konusunda çok büyük acılar yaşamış kişiler olarak tabii ki garanti altına alınması ve bundan sonra hiçbir şekilde başörtüsü özgürlüğüne dokunulmaması konusunda çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için devletimizin, milletimizin hep birlikte ortak bir kararla yaşanan acılara son vermek ve bir daha yaşanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım."

Başkan Erbaş, hac başvurularının 26 Ocak'ta tamamlanacağını, kuranın ise şubat ayının başında çekileceğini de belirtti.

(Bitti)