İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik eden Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinen Erbaş, "Diyanet hizmetleri, din eğitimi, İslam karşıtlığına karşı mücadele, zalim işgalcilere karşı Filistin ve Gazze'ye destek olma konularında işbirliği çalışmalarımızı görüştük. Hem ülkemiz hem de Malezya için hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
img

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
img

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Gedson'un yeni takımı
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.