Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı ile bir araya geldi - Haberler

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Ahmed Zahir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Maldivler'in Müslüman bir ülke olmasının etrafındaki ülkelere de İslam'ın tanınması ve tanıtılması noktasında büyük bir fırsat olduğunu aktaran Erbaş, 2 ülkenin din eğitimi ve din hizmeti alanında yapacağı iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ise Erbaş'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel