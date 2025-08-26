Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Erbaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954. ve istiklalimizi bu topraklarda mühürleyen Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yüce Rabb'imiz milletimizi daim, devletimizi kaim eylesin."