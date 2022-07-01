Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2022 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı"na kurban bağışında bulundu.

Erbaş'ın bağış işlemini hac ibadeti için bulunduğu Medine'de gerçekleştirdiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak ekiplere kolaylık dileyen Erbaş, şunları belirtti:

"Bu yıl da kurban vekaletimi vakıf medeniyetinin temelinin atıldığı Peygamber şehri Medine'de, Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah kabul eylesin."