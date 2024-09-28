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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kurslarının Medeniyetin Temelini Oluşturduğunu Açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da düzenlenen 'Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu' temel atma töreninde medreselerin ve Kur'an kurslarının medeniyetin temeli olduğunu vurguladı. Eğitimde ilim ve irfanın önemine dikkat çeken Erbaş, camilerin 7'den 70'e herkese açık olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Medreseler, Kur'an kursları medeniyetin temelini oluşturuyor. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır." dedi.

Erbaş, Kastamonu'da, "Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu"nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kur'an kursunda hem öğrenenler hem de öğretenler olacağını, dolayısıyla en hayırlı insanların bulunacağı binanın temelinin atılacağını söyledi.

İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in hem öğrenildiği hem anlaşılmaya çalışıldığı hem de en doğru şekilde öğretildiği eğitim yuvası, ilim irfan merkezinin temelinin atıldığına dikkati çeken Erbaş, "Medreseler, Kur'an kursları medeniyetin temelini oluşturuyor. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır. Vatandaşlarımıza diyorum ki, 'Zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyor. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "7'den 70'e" cümlesini değiştirdiklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"7'den önce de 70'ten sonra da camilerimiz, Kur'an kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açık. 2023-2024 yılında 4-6 yaş Kur'an kurslarında 250 bin çocuğumuz eğitim aldı. Şu ana kadar 1,5 milyon mezun verdik. Milletimiz adına ne büyük bir kazanım. Hafızlık Kur'an kurslarımızda 85 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Biz, 'Sadece Kur'an-ı Kerim'i yüzünü öğrensinler, ezberlesinler, ondan sonra gitsinler' demiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in manasına vakıf olabilmeleri için çeşitli programlar yapıyoruz, Kur'an'ı anlama programı diyoruz buna. Nihai hedef Kur'an'ı anlamak değil midir, yaşamak değil midir, Kur'an'a göre bir hayat sürmek değil midir? Nihai hedefimiz Kur'an'ı bilmeyen öğrensin, öğrenen okusun, okuyan anlasın, anlayan yaşasın. Burada temelini atacağımız Fatma Çetin Kur'an Kursumuzdan da nice kardeşlerimiz, yavrularımız, neslimiz, Kur'an'ı öğrenir, hıfzeder, anlar ve yaşar inşallah."

Konuşmanın ardından Erbaş ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, İl Müftüsü Bekir Derin ve diğer katılımcılar tarafından butona basılarak 120 kişi kapasiteli Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nun temeli atıldı.

Öte yandan Erbaş, tören öncesinde Vali Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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