Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da Filistin için düzenlenen dua programına katıldı Açıklaması

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin ve Gazze için düzenlenen "Ailece Sabah Namazında Dualarda Buluşuyoruz" programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin ve Gazze için düzenlenen "Ailece Sabah Namazında Dualarda Buluşuyoruz" programına katıldı.

Erbaş, Konya'daki Kapu Camisi'nde gerçekleştirilen program öncesi, sabah namazı kıldırdı.

Ardından cemaate seslenen Erbaş, Allah'ın insanları imtihan için yarattığını söyledi.

Dünyada işlenen cinayetlerin, kötülüklerin, zulümlerin herkes tarafından görüldüğünü belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle düzeltemezseniz de kalbinizle buğuz edin.' Dünyanın gözü önünde Filistin'de bebekler, kadınlar, masum insanlar öldürülürken elimizden bir şey geliyor da yapmazsak, dilimizden bir şey geliyor da söylemezsek, kalbimizle buğuz etmezsek, biz bu ümmetin neresinde oluruz?"

Erbaş, imkan neye elveriyorsa yapılması gerektiğini, gereği yapılmazsa zulme engel olunamayacağını ifade etti.

Bu ümmet ve milletin, tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erbaş, "Mazlumun yanında olma özelliğimizi devam ettireceğiz. Bunu devam ettirirsek, şehitlerimizin ruhu şad olur. Bizim için, bu topraklar için, İslam diyarları için kanını, canını veren ecdadımız için bunu yapmamız lazım. Bu ruhu gençlerimize aşılamamız lazım." dedi.

Erbaş, bu milletin Kudüs, Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetinin merhamet duygusundan kaynaklandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığa sesleniyorum. Gazze'deki insanlar sırf Müslümandır diye kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Siz insan mısınız? Orada Hristiyanlar zulme uğruyorsa biz onlar için de koşarız. Çünkü tarih boyunca koştuk. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Osman Gazi koştu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u devraldığında Hristiyanların hamisi oldu."

Erbaş, konuşmasının ardından cemaatle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Filistin Konya İnsan Hakları İstanbul Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title