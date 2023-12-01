Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da Filistin için düzenlenen dua programına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin ve Gazze için düzenlenen "Ailece Sabah Namazında Dualarda Buluşuyoruz" programına katıldı.

Erbaş, Konya'daki Kapu Camisi'nde gerçekleştirilen program öncesi, sabah namazı kıldırdı.

Ardından cemaate seslenen Erbaş, Allah'ın insanları imtihan için yarattığını söyledi.

Dünyada işlenen cinayetlerin, kötülüklerin, zulümlerin herkes tarafından görüldüğünü belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle düzeltemezseniz de kalbinizle buğuz edin.' Dünyanın gözü önünde Filistin'de bebekler, kadınlar, masum insanlar öldürülürken elimizden bir şey geliyor da yapmazsak, dilimizden bir şey geliyor da söylemezsek, kalbimizle buğuz etmezsek, biz bu ümmetin neresinde oluruz?"

Erbaş, imkan neye elveriyorsa yapılması gerektiğini, gereği yapılmazsa zulme engel olunamayacağını ifade etti.

Bu ümmet ve milletin, tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erbaş, "Mazlumun yanında olma özelliğimizi devam ettireceğiz. Bunu devam ettirirsek, şehitlerimizin ruhu şad olur. Bizim için, bu topraklar için, İslam diyarları için kanını, canını veren ecdadımız için bunu yapmamız lazım. Bu ruhu gençlerimize aşılamamız lazım." dedi.

Erbaş, bu milletin Kudüs, Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetinin merhamet duygusundan kaynaklandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığa sesleniyorum. Gazze'deki insanlar sırf Müslümandır diye kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Siz insan mısınız? Orada Hristiyanlar zulme uğruyorsa biz onlar için de koşarız. Çünkü tarih boyunca koştuk. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Osman Gazi koştu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u devraldığında Hristiyanların hamisi oldu."

Erbaş, konuşmasının ardından cemaatle bir süre sohbet etti.