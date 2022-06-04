Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerinin iyiliğin yeryüzünde egemen olması için çalıştığını söyledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin bütün aşamalarında vakıfların hep hayır hasenat yoluyla medeniyetin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, ilim, irfan merkezleri, medreseler ve mekteplerin yapımında hep vakıfların destek olduğunu kaydetti.

Din görevlilerinin iyiliğin yeryüzünde egemen olması için çalıştığına dikkati çeken Erbaş, "Kimimiz emeğimizle, kimimiz paramızla, kurumumuzla, maddi imkanlarımızla ama hedefimiz dünyada iyiliğin egemen olması. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Koşma görevini de sadece bir kesime bırakmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Programda, Türkiye Diyanet Vakfı 2. Mütevelli Heyeti Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve dışında yürüttüğü, eğitim ve hayri hizmetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, İl Müftüsü Sinan Cihan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uslu, STK temsilcileri ile sanayici ve iş insanları katıldı.