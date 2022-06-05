Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de din görevlileriyle bir araya geldi Açıklaması - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de din görevlileriyle bir araya geldi Açıklaması

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de din görevlileriyle bir araya geldi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobinin amacı, İslam'la ilgili bazı konuları çarpıtıp Müslümanları rencide etmek, tahkir etmek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobinin amacı, İslam'la ilgili bazı konuları çarpıtıp Müslümanları rencide etmek, tahkir etmek. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Din görevlisinin taşıdığı sorumluluğun, Hazreti Muhammed'den kalan bir emanet olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının hayırda koştuğunu belirten Erbaş, "Hepimizin amacı iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün ortadan kalkması için mücadele etmektir." ifadelerini kullandı.

İslamofobiyle ilgili tartışmalara değinen Erbaş, "İslamofobi kavramını uydurmuşlar. İslamofobinin amacı, İslam'la ilgili bazı konuları çarpıtıp Müslümanları rencide etmek, tahkir etmek. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. İslamofobi kavramının ne kadar yanlış kullanıldığını her yerde ifade etmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

Toplantıya, Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ve din görevlileri katıldı.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Kocaeli Güncel Haberler

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