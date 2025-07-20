Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde şehadete kavuşan kahraman şehitlerimize ve dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize yüce Rabb'imizden rahmet, hayatta olanlara ve tüm kardeşlerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyor; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyorum."
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel