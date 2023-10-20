Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İTÜ Diriliş ve Medeniyet Kulübü Mevlid-i Nebi Konferansı'na katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın en büyük nimet olduğunu belirterek "1400 sene önce İslam'a ihtiyaç ne kadar varsa bugün de o kadar var. Kıyamete kadar da yeryüzünün İslam'a hep ihtiyacı olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın en büyük nimet olduğunu belirterek "1400 sene önce İslam'a ihtiyaç ne kadar varsa bugün de o kadar var. Kıyamete kadar da yeryüzünün İslam'a hep ihtiyacı olacaktır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "O'nu Anlamak" başlığıyla düzenlenen "İTÜ Diriliş ve Medeniyet Kulübü Mevlid-i Nebi Konferansı"na katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, dirilişin Müslümanların ihtiyacı olan bir kavram olduğunu anımsatarak "Peygamber Efendimiz (SAV) 'İki günü birbirine eşit olan zarardadır.' buyurmuyor mu? Bizim hem ruhi olarak hem maddi olarak dünümüze göre bugünümüz, bugünümüze göre yarınımızın daha iyi olması lazım ve o dirilişi ruhumuzda yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

Müslümanların yönetimde olmadığı dönemlerde Kudüs'te kargaşa ve zulmün hakim olduğunu anlatan Erbaş, Kudüs'ün bir İslam şehri ve Müslümanların idaresinde barışın yurdu olduğunu belirterek İslam'ın barış ve huzur demek olduğunu aktardı.

Erbaş, İslam medeniyetinde ilme verilen önemi vurgulayarak "Tefsir, kelam ne kadar Kur'an'a dayanıyorsa fizik, astronomi, tıp, kimya, fen bilimleri, sosyal bilimler de Kur'an'a dayanıyor. Onun için bir Müslüman, hangi bilim dalında eğitim alıyorsa kendisini o eğitim dalında daha iyi yetiştirmeli, hele hele 'Ben bu alanda eğitimimi alırsam, Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı daha iyi anlarım' niyetiyle okursa nafile ibadet yapmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin'de yapılan bu zulüm, katliam ve işgalin kime faydası var?"

Başkan Erbaş, İslam'ın sadece Müslümanların huzurunu değil, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun herkesin huzurunu düşünen bir din olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İslam'da, bir Müslüman, bir Hristiyan, bir Yahudi'den hangisi haklı ise o muhafaza altındadır. İslam tarihinde bir Yahudi'nin yerine haksız yere Müslümanlar cami yaptığı için kadı camiyi yıktırmıştır. Bu kadar özgürlük vardır. Bugün Gazze'de yapılan, Filistin'de yapılan bu zulüm, katliam ve işgalin kime faydası var? Dolayısıyla insanların aklını başına devşirmesi lazım. O yüzden İslam en büyük nimettir. 1400 sene önce İslam'a ihtiyaç ne kadar varsa bugün de o kadar var. Kıyamete kadar da yeryüzünün İslam'a hep ihtiyacı olacaktır."

Erbaş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının sonunda Filistin'de vefat edenler için dua ederek şu niyazda bulundu:

"İlahi ya Rabbi. Uzun zamandan beri İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen ve bu katliamlarda vefat eden Filistinli şehitlerimize rahmet eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Yaralı olanlar var, onlara acil şifalar nasip eyle, zalimleri kahru perişan eyle, Müslümanları katleden, çoluk çocuk demeden, bebek, masum demeden bombalarla şehit eden, zalimleri 'Kahhar' isminin tecellisiyle perişan eyle ya Rabbi.

Dünyanın gözü önünde oluyor bu olaylar, dünyada nice insanlar, devletler var. Bundan ibret almalarını ve bu zulmü durdurmak için gayrete gelmelerini nasip eyle ya Rabbi. İnancı, dini ne olursa olsun, nerede bir zulüm varsa o zulmün durması, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almayı bütün insanlara nasip eyle ya Rabbi.

Vatanımız, memleketimiz, ezanımız, bayrağımız için sınırlarımızın içerisinde ya da dışında mücadele eden Mehmetçiğimiz, askerimiz var, onlardan da şehit olanlar var, onların da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızın, devletimizin, milletimizin bölünmesi için uğraşanlara fırsat verme ya Rabbi. Onların kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle ya Rabbi."

Konferansa İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.???????