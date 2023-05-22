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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. İşgalci zihniyetinden vazgeçmeyerek bölgede ve uluslararası camiada Müslümanlara karşı provokatif eylemlerini sürdüren İsrail'in, Harim-i İsmetimiz Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak baskınlar düzenlenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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