Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş, hayatını kaybetti. Ordu'da vefat eden Binnaz Erbaş'ın cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü ikindi namazını müteakiben Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel