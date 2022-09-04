DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İBADETLERİN SADECE RUHA DEĞİL, BEDENİMİZE DE FAYDASI VAR

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas Ulu Cami'de sabah namazı kıldırıp vaaz verdi. Erbaş vaazında ibadetin önemine değinerek, "Kur'an-ı Kerim'in emirlerine ne kadar titizlikle sarılırsak biz o kadar sağlam ve sağlıklı olacağız. Hem zihin olarak, ruh olarak, hem de beden olarak. İbadetlerin sadece ruha değil, bedenimize de faydası var. Bunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım." dedi.

Sivas'a dün gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kentteki temaslarını sürdürüyor. Erbaş, sabahın erken saatlerinde Ulu Cami'ye gelerek, burada sabah namazı kıldırdı. Namazın ardından vaaz veren Erbaş, ibadetin önemine değindi. İbadet etmenin bir yaradılış gayesi olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimiz 'Ben cinleri de insanları da bana ibadet edesiniz diye yarattım' buyuruyor. Kulluğun da gösterildiği en önemli ibadet namazdır. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam İslam'ı tebliğ ettiği andan itibaren müslümanlar ibadetlerine hep dikkat etmişlerdir. İbadetlerin hikmetini bilerek, anlayarak, anlatarak yerine getirmeye çalışmışlardır. İbadetlerin birçok hikmeti vardır. Öne çıkanlardan bir tanesi şükretmektir." dedi.

'İBADETLERİN SADECE RUHA DEĞİL BEDENİMİZE DE FAYDASI VAR'

Nefes alıp verebilmenin bile insanın alnını secdeden kaldırılmamasını gerektiren bir nimet olduğunu vurgulayan Erbaş, "Salgın hastalıkta ne kadar sıkıntı yaşadık değil mi? O nefesi alabilmek için destek makinaları kullanıldı. Entübe hali olanlar. Neydi bütün bunların amacı? O nefesi alabilmekti. Entübe olup da sağlığına kavuşan pek çok kardeşimizle görüştük. Onların neler anlattıklarını anlamaya çalışalım. Yani 'şu nefesimi rahat alıp vermeyi nasip eyle yarabbi, alnımı secdeden kaldırmayacağım' diye dua eden kardeşlerimiz. Böyle bir şey işte. Nefes alıp verebilmek bile alnımızın secdeden kaldırılmamasını gerektiren büyük bir nimettir. İşte biz şükrümüzü ibadetlerimizle ifa ediyoruz. Demek ki iyi kul olmak için, Allah'ın rızasına uygun yaşayabilmek için ibadetlerimize sarılmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine ne kadar titizlikle sarılırsak biz o kadar sağlam ve sağlıklı olacağız. Hem zihin olarak, ruh olarak, hem de beden olarak. İbadetlerin sadece ruha değil bedenimize de faydası var. Bunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım." diye konuştu.

Gençlerin ve çocukların küçük yaşlarda namaza alıştırılması gerektiğini söyleyen Erbaş, "Onların ellerinden tutalım ve camilere getirelim. Hadi sabah zor olur ama öğle ve ikindi namazlarında hiç olmazsa getirelim. Onların namaza alışması lazım. Eğitim bilimcilerin yaptığı araştırmalar birbiriyle örtüşüyor. Alıştırınız, 7 yaşından itibaren güzel alışkanlıkları o yaşlarda veriniz." ifadelerini kullandı.