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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da Hafızlık İcazet Törenine Katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hatay'da hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için düzenlenen icazet törenine katıldı. Törende Erbaş, hafızlığın önemine vurgu yaparak, öğrencilere Kur'an'ı anlama ve öğrenme gayreti içinde olmalarını tavsiye etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Hatay'da hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Spor Salonu'nda hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. DR. Ali Erbaş da katıldı. Törende hafız öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verdi. Hafızlığın önemli olduğunu söyleyen Erbaş, eğitimini tamamlayan öğrencilere hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ve yaşamanın öneminden söz eden Erbaş, "Sizler hafızlığınızı bitirdiniz, bundan sonra sırada Kur'an'ı anlama gayretiniz olacak inşallah. Kur'an'ı anlamak için Arapça öğrenmek, tefsir kitapları, Kur'an mealleri okumak gerekiyor. Hafızlık, ilmin temelidir. Ulaşmış olduğunuz bu hazinenin, servetin kıymetini bilin. Hafızlık, yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en büyük mutluluktur, lütuf, servettir. Bunun üzerine başka bir servet yok, diğerleri gelir zaten. Hafız olduktan sonra ardından diğer mutluluklar gelir" dedi.

Hafız olmanın, hafız kalmanın önemine de değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bunun için gayret edilmesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Rize, Ankara, İstanbul, Bursa'da, Kur'an eğitim merkezleri kurduk. Kur'an eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje, kanunla kuruldu, Diyanet Akademisi kanunuyla kurulan bir müessese, eğitim kurumu. Kur'an eğitim merkezlerimize, hafızlığını bitirmiş gençlerimizden alıyoruz. Onları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS puanına göre yerleştiriyor, en yüksek puan alandan itibaren gençlerimiz oraya yerleşiyor ve 4 yıl boyunca yatılı olarak hafız gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaklaşa yapmış olduğumuz program doğrultusunda, okulları açıyor ve çift kanatlı olarak hafızlarımız yetişiyor. İnşallah önümüzdeki yıl diğer 16 Kur'an eğitim merkezimizi açmaya gayret edeceğiz. Toplam ülkemiz genelinde 20 Kur'an eğitim merkezi açma projemiz kanundan bu şekilde çıktı, kanunla gerçekleşti, Rabbim milletimiz için hayırlı eylesin. Devletimize, milletimize hayırlı hafızlar, alimler yetiştirmeye hepimize nasip etsin."

Hafızlığın zorlu ancak kutsal bir yolculuk olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hafızlara başarılı ömür temennisinde bulundu. Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların tamamlanmasından sonra hafız öğrenciler tarafından Kur'an okundu ve törene katılanlar hafızların hediyeleri verildi. Ayrıca törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerinde vefat eden 14 yaşındaki Yakup Yıldız'ın hafızlık belgesini dedesi Mithat Yıldız'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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