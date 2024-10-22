Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet töreninde 492 öğrenci için eğitimlerini tamamladıkları anısına konuşmalar yaptı. Erbaş, hafızlığın önemine ve Kur'an'ı anlamanın gerekliliğine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Kapalı Spor Salonu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler vererek hafızlığın ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Peygamber'in "Ümmetimin en şereflileri hafızlardır" sözünü hatırlatan Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ve yaşamanın önemine işaret eden Erbaş, "Sizler hafızlığınızı bitirdiniz, bundan sonra sırada Kur'an'ı anlama gayretiniz olacak inşallah. Kur'an'ı anlamak için Arapça öğrenmek, tefsir kitapları, Kur'an mealleri okumak gerekiyor." dedi.

Erbaş, hafızlara hedeflerinin ve ufuklarının geniş olmasını tavsiye etti.

Hafızlığın, ilmin temeli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Ulaşmış olduğunuz bu hazinenin, servetin kıymetini bilin. Hafızlık, yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en büyük mutluluk, lütuf, servet. Bunun üzerine başka bir servet yok, diğerleri gelir zaten. Hafız olduktan sonra ardından diğer mutluluklar gelir." ifadesini kullandı.

Hafız olmak kadar, hafız kalmanın da önemine dikkati çeken Erbaş, hafız kalabilmek için gayret edilmesini istedi.

Erbaş, Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa'da, Kur'an eğitim merkezleri kurduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kur'an eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje, kanunla kuruldu, Diyanet Akademisi kanunuyla kurulan bir müessese, eğitim kurumu. Kur'an eğitim merkezlerimize, hafızlığını bitirmiş gençlerimizden alıyoruz. Onları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının LGS puanına göre yerleştiriyor, en yüksek puan alandan itibaren gençlerimiz oraya yerleşiyor ve 4 yıl boyunca yatılı olarak hafız gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaklaşa yapmış olduğumuz program doğrultusunda, okulları açıyor ve çift kanatlı olarak hafızlarımız yetişiyor. İnşallah önümüzdeki yıl diğer 16 Kur'an eğitim merkezimizi açmaya gayret edeceğiz. Toplam ülkemiz genelinde 20 Kur'an eğitim merkezi açma projemiz kanundan bu şekilde çıktı, kanunla gerçekleşti, Rabbim milletimiz için hayırlı eylesin. Devletimize, milletimize hayırlı hafızlar, alimler yetiştirmeye hepimize nasip etsin."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da hafızlık sürecinin zorlu ancak kutsal bir yolculuk olduğunu belirterek, bu yolculuğu tamamlayan hafızlara başarılı ömür temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından hafız öğrenciler tarafından Kur'an okundu. Erbaş, hafızlara hediyeler verdi.

Öte yandan, Erbaş, 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden 14 yaşındaki Yakup Yıldız'ın hafızlık belgesini dedesi Mithat Yıldız'a verdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kültür Sanat Ali Erbaş Eğitim Güncel Tören hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! 28 Ekim okullar yarım gün mü 2024? Enneagram nedir? İstanbul'da yangın mı çıktı? İstanbul yangın SON DAKİKA! Yangın söndü mü? (Gaziosmanpaşa) TRT Spor canlı izle! MİLAN CLUB BRUGGE CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Bahçeli'nin açıklaması sonrası MHP'de istifa edenler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.