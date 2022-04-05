Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih kıldırdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, enderun usulüyle kıldırdığı teravihin ardından cemaatle dua etti.

Cemaate hitap eden Erbaş, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Müslümanların Rabbine en yakın olduğu yerin secde olduğunu belirten Erbaş, "Allah bize nasip etti ve hep birlikte defalarca secde yaptık. O yüzden teravih namazı ne mübarek ve faziletli bir ibadettir. Dolayısıyla teravih namazına koşarak camilere gelelim." diye konuştu.

Teravih namazlarının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, gençlerin, çocukların beş vakit namaza ve teravihe teşvikini tavsiye etti. Erbaş, şunları kaydetti:

"Nefesimizi alıp verebiliyorken onun şükrünü eda edelim. Onun şükrünün en büyük vesilesi de namazdır, oruçtur, hayırdır, hasenattır, duadır, zikirdir, tefekkürdür, şükürdür. Şükürler olsun ya Rabbi diye dilimizle bunu söylediğimiz gibi alınlarımızla secde ederek, rüku ederek, malımızla infak ederek, zekatını vererek, sadakamızı, fitremizi vererek, hayır, hasenat yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak, dayanışma içerisinde olarak, şükrümüzü eda edeceğiz. Rahatlıkla alıp verdiğimiz nefesin şükrünü böyle eda edeceğiz."