Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac, İman ve Ahlak Eğitimidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac, İman ve Ahlak Eğitimidir
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'deki hac ibadeti sırasında yaptığı konuşmada hacın bir okul olduğunu ve iman, ahlak eğitimi sağladığını vurguladı. Hac ibadetinin müminler için arınma ve bağışlanma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, haccın bir okul olduğunu belirterek, " Hac, bir iman ve ahlak eğitimidir. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü öğrenir. Sorumluluğu, dayanışmayı ve fedakarlığı öğrenir. Ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğrenir. Sabrı, tahammülü öğrenir." dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.

"Hasretini çektiğimiz bu kutlu ibadeti bizlere nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." diyerek hitabına başlayan Erbaş, "Vahyin ve tarihin merkezindeyiz. Mübarek şehir Mekke'deyiz. Geçmiş ve geleceğin buluştuğu yerdeyiz. Dünyanın kalbindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) doğup büyüdüğü, vahye mazhar olduğu yerdeyiz." diye konuştu.

Mekke'de, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'in yaşadığını, insanlık tarihinin başladığını, yeryüzündeki ilk mescit Kabe'nin inşa edildiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Mekke-i Mükerreme diyoruz. Değerli, cömert Mekke anlamına geliyor. Çünkü Alemlerin Efendisi burada doğdu. Bütün dünyaya Alemlerin Efendisi'ni tanıtan şehir Mekke. Bundan daha büyük bir cömertlik olabilir mi? İnsanlığa kurtuluş reçetesini sunmak kadar büyük bir cömertlik olabilir mi? Onun için Mekke-i Mükerreme diyoruz. Bu şehrin bağrından insanlığın efendisi çıktı. İslam'ın tebliği bu şehirde başladı ve Medine'de devam etti. Mekke'den Medine'ye, Medine'den medeniyete giden kutlu yol ile insanlığın hem tarihi hem talihi değişti."

Erbaş, Hz. Muhammed'in güzel ahlakına vurgu yaparken, peygamberin doğduğu, yaşadığı şehirde onun hayatını, mücadelesini, güzel ahlakını tefekkür ederek, onun sünnetini yaşamaya gayret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hacı adaylarına haccı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, Hz. Muhammed'in "Her kim hac ibadetini yapar, kötülükten, günahtan uzak durursa, anasının onu doğurduğu günkü günahsız haline dönmüş olur." sözlerini hatırlattı.

Erbaş, haccın, müminler için arınma ve bağışlanma fırsatı olduğuna dikkati çekerek, "Hac ibadeti, müminin kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nefsi, hataları ve günahları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa, aklından, kalbinden ve hayatından çıkarması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Samimi bir tövbenin ve duanın kendini affettirmesi ihtimalinin olduğu bir ibadet olduğunu kaydeden Erbaş, bu şansı en güzel şekilde kullanmanın herkese nasip olmasını diledi.

Hac ibadetinde her sembolün manasını idrak etmek gerektiğine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Hac bir okuldur, bir mekteptir. Hac, bir iman ve ahlak eğitimidir. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü öğrenir. Sorumluluğu, dayanışmayı ve fedakarlığı öğrenir. Ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğrenir. Sabrı, tahammülü öğrenir. Hz. Peygamberimiz, 'Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir' buyuruyor. Cenabıhak hepimize nasip etsin inşallah."

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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