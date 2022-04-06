Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun yemekhanesinde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Gençlik İftarına' katıldı. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik çalışmalarında yer alan gençler katıldı.

Erbaş, bugün dünyada ırkçılığın, ayrımcılığın olduğunu ve modern bir köleliğin yaşandığını dile getirerek, "Bu köleliği geçmişte de günümüzde de reddeden yegane sistem İslam'dır. Çünkü İslam'da, 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten Müslüman olamazsınız' buyuran bir Peygamber var ve o Peygamber Veda Hutbesi'nde diyor ki; 'İnsanlar, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a herhangi bir üstünlüğü yoktur. Allah indinde en üstün olanınız, takva sahibi olanınızdır.' Allah'ın emirlerini en iyi kim yerine getiriyorsa, haramlardan en çok kim kaçınıyorsa, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun en üstün olan odur" diye konuştu.