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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlerle Değerler Eğitimi Programında Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlerle Değerler Eğitimi Programında Bir Araya Geldi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa'dan gelen gençlerle düzenlenen Değerler Eğitimi Programı'nda bir araya gelerek, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin değerlerine vurgu yaptı. Gençlerin anne babalarına olan iyiliklerinin önemini anlatan Erbaş, eğitim programının hayatlarında önemli hatıralar bırakacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizi her türlü erdeme, fazilete, iyiliğe ulaştıracak rehberler Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizdir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlerle bir araya geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erbaş, programa katılan gençleri tebrik ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın yıllardır düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği bu anlamlı programa katılmış olmanız sizin hayatınızda unutulmaz hatıralar bırakacaktır. Hayatınızın bir parçası olacaktır." ifadesini kullandı.

Gençler için en büyük değerlerin anne ve babalar olduğunu söyleyen Erbaş, "Anne, babanıza her zaman dua edin, iyilik edin. Bu da Rabbimizin bizlere bir emridir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, 'Biz insanı anne ve babasına iyilik etmesini, itaat etmesini emrettik.' buyuruyor. Dolayısıyla biz onlara sizin adınıza teşekkür ediyoruz. Onlar size bu değerleri, küçük yaştan itibaren verdiler ki siz bugün bizlerle berabersiniz." diye konuştu.

İnsanın en güzel şekilde yaşaması gereken yolun Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in yolu olduğunu ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi her türlü erdeme, fazilete, iyiliğe ulaştıracak rehberler Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizdir. Kur'an-ı Kerim, insanların ahlaki açıdan olgunlaşmasına yönelik birtakım ilkeler, ölçüler ve değerler ortaya koymuştur. Bunlarla insanların hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamayı hedeflemiştir."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması birincisi Emirhan Duzcu, ikincisi Alperen Özay ile üçüncüsü Resul Ünlü'yü tebrik ederek, dereceye girenlere kitap hediye etti.

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan gelen öğrencilerin katıldığı programda, temel dini bilgiler ve değerler eğitimiyle sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor.?

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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