Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camisi Temel Atma Töreni'ne katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu milletin mensuplarının, bu medeniyetin mensuplarının elinden kalemi, kitabı düşürmemesi lazım." dedi.

Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Camisi'nin temel atma töreninde, Hazreti Muhammed'in Mekke'den hicret ettiğinde ilk iş olarak Medine'ye mescit inşa ettirdiğini anımsattı.

Medine'deki mescidin sadece namaz kılınan, namazdan sonra kapatılan bir yer olmadığını vurgulayan Erbaş, onun için bütün insanlığa ilan etmek için içine mektep yaptığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetlerinin "oku" diye başladığını anımsatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. Rabbin kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretendir ve insana bilmediğini öğretendir. Üniversitedeyiz. İlmin, irfanın, bilginin, hikmetin merkezindeyiz. Dolayısıyla İslam'ın ilimle ne kadar iç içe olduğunu ve ilimle başladığını ifade etmek için bunları söylüyorum. Bu milletin mensuplarının, bu medeniyetin mensuplarının elinden kalemi, kitabı düşürmemesi lazım. Kütüphanelerimizin bol bol olması lazım. Daha çok kütüphanemizin olması lazım. Tarihimize baktığımız zaman ne zaman ki ilimle, irfanla, bilgiyle, hikmetle, kitapla, kütüphaneyle uğraşmışız o zaman ilerlemişiz. Dünyanın farklı bölgelerinde karanlık çağlar yaşanırken biz dünyanın en aydınlık çağını yaşamışız. 8'inci yüzyıldan 18'inci yüzyıla kadar dünyayı ilimle, bilgiyle aydınlatmışız. İbni Sinalar, Farabiler, İbni Rüşdiler, Molla Güraniler, Molla Fenariler, Akşemseddin Hazretleri, Ali Kuşçular, ilimde, irfanda hep önde olmuşlar. Sadece dini ilimlerde değil tabii ilimlerde, fen ilimlerinde de biz en ileri olmuşuz."

"Camimizi kitaplarla donatacağız"

Erbaş, ilim nerede olursa olsun önemli ve değerli olduğunun altını çizerek, "Çin'de de olsa alınız. Değerlidir öyle mi? Onun için biz ilmi üretmişiz. Batı bizden almış. Ne kadar güzel. Biz de bugün Batı'dan alıyoruz. Bu da güzel. İlim nerede olursa olsun. Mutlaka birbirinden insanların dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun istifade etmesi lazım. Ama intihal yapmamak lazım." diye konuştu.

Gençleri iyi yetiştirme gayreti içinde olduklarını aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi... Elhamdülillah iyi ki kurulmuş. İçinde hocalarımız çok iyi bilim adamları yetiştirecek. Buna inanıyoruz. İnançlı, imanlı, değerlerini bilen milli ve manevi değerlerine bağlı bu caminin burada olması başlı başına bir mesaj zaten. Minaresiyle bir mesaj. Mimarisiyle bir mesaj. Selçuklu mimarisi... Muhteşem. Bu tarzı çok seviyorum. İnşallah üniversitelerimizde, başka yerlerde bu tarzın da yapılması için gayret ediyoruz. Nice gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar, camimizi kitapla donatacağız inşallah. Camimizin duvarına yaslanacak, kütüphanesinden kitabını alacak. Orada dinlenecek. Oradan alacak bir Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak dinlenecek. Bir hadis kitabı çekecek, onu okuyarak dinlenecek. Bir ilmihal kitabı, bir fıkıh kitabı ya da bir kültür kitabı, bir şiir kitabı, bir roman, bir hikaye... Dinlenecek. Bir işte yorulduğun zaman başka bir işe geç ki dinlenesin. Biz de onun için camimizi inşallah kitaplarla donatacağız. Suffe olacak bizim camimiz. Ne kadar da yakışıyor. Üniversitenin içerisinde mektep, okul. O şekilde değerlendireceğiz inşallah."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanlar olan camilerin hayatın tam kalbinde durduğunu belirterek, camilerin ibadet yeri olmasının yanı sıra ilim, irfan ve eğitim müessesesi olarak ayakta durması, milli manevi heyecanın her dem yeniden tazelenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Müftüsü Bekir Gerek, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ve diğer ilgililerin katıldığı törenle ESTÜ Camisi'nin temeli atıldı.