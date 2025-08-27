Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın dijital hizmetlerini e-Diyanet uygulamasında bir araya getirdiklerini belirterek, "Namaz vakitlerinden fetva hizmetlerine, aile dünyasından din hizmeti mekanlarına kadar e-Diyanet uygulaması içerisinde yüzlerce hizmet alanı var." dedi.

Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla başkanlıktaki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının, zamanın idrakinde, teknolojinin tüm imkanlarını din hizmetleri için kullanmaya gayret ettiğini söyleyen Erbaş, en temel görevlerinin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu dile getirdi.

Ali Erbaş, başkanlığın bilişim sistemlerini sürekli güncelleyip güçlendirdiklerini belirterek, "Bu bağlamda hem kurumsal sistemlerimizi ve altyapımızı teknolojik imkanlarla güçlendiriyoruz hem de vatandaşa yönelik dijital hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz." diye konuştu.

Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarıyla merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının tamamında, iş ve işlemlerin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiğinin altını çizen Erbaş, "Dinimizi, inancımızı, sevgili peygamberimizin güzel ahlakını tanıtmak gayesiyle kısa videolardan çizgi filmlere, aktüel yapımlardan akademik anlatımlara kadar her yaştan kullanıcıya hitap eden on binlerce içerik üretiyoruz. Yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve gönül dünyalarına hitap edebilen nitelikli içeriklerle onları buluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap, makale, sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu dijital platformlara sahip olduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İslam'ın evrensel değerlerini dijital mecralar yoluyla tanıtmak amacıyla dijital yayın formatlarına uygun ve her yaştan kullanıcıya hitap eden içerikler üretmeye devam ediyoruz. Dijital Hizmetler Daire Başkanlığımız ile başkanlığımızın dijital alandaki etkinliğini en ileri düzeye taşımayı hedefliyoruz. Milyonlarca vatandaşımız, medya ve internet üzerinden yayın yapan kanallarımızdan bizleri takip ediyor. Son üç ayda sadece web sitelerimizde 100 milyonu aşkın görüntülenme, e-kitap ve sesli kitap uygulamamızdan 1 milyonu aşkın indirme gerçekleşmiştir. 25 milyonu aşkın insanımız başkanlığımızın dijital mecraları takip etmektedir."

"İçerisinde yüzlerce hizmet alanı var"

Dijitalleşme, yapay zeka, kripto paralar, robot teknolojisi, metaverse, transhümanizm gibi konularda birçok kongre, sempozyum ve çalıştay yaptıklarını belirten Ali Erbaş, bunlardan hareketle çalışma alanları ve faaliyet planları oluşturduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak biliyorsunuz dijital dünya çok hızlı değişen ve sürekli yenilenen bir alan. Çabuk üretiliyor, çabuk tüketiliyor. Bu alanda etkin ve etkili olabilmek için özel gayret gerekiyor. Sürekli yeni çalışmalar yapmak gerekiyor. Yerinde ve zamanında aktiviteler yapmak gerekiyor. Şimdi tüm dijital hizmetlerimizi tek bir mobil uygulamada bir araya getirdik. Namaz vakitlerinden fetva hizmetlerine, aile dünyasından din hizmeti mekanlarına kadar e-Diyanet uygulaması içerisinde yüzlerce hizmet alanı var. Yani insanımızın dini bilgi, ibadet ve din hizmeti alanında ihtiyaç duyduğu her şey bu uygulamada mevcut. Büyük bir emek ve gayretin sonucu olan bu çalışma tamamen başkanlığımız personeli tarafından yapılmıştır."

Uygulamada emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, Bakan Kacır'a "3 ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri"ni hediye etti.

Uygulamayı ve başkanlığın dijital çalışmalarını anlatan tanıtım filmlerinin de izletildiği program, toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.

Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, başkanlık personeli ve davetliler katıldı.