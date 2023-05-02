Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de din görevlileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanlar bilgi üretmekten uzaklaşınca İslam medeniyetinin bütün insanlığı kuşatan ilim, irfan, hikmet, adalet ve merhamet çatısı tarumar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Barbaros Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "13. Eğitim Görevlileri Semineri"ne katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada; uğrunda sıkıntı çekmeye, yorulmaya değer en hayırlı, en güzel ve en asil gayenin ilim ve eğitim olduğunu belirtti.

Kendi değerlerini geleceğe taşıyamayanların başka değerleri hayatlarına kılavuz yapmaya mahkum olacaklarına işaret eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilgiyi üreterek başkalarının ürettiği bilginin mahkumu olmayacağız. İslam coğrafyasının son birkaç asırdır maruz kaldığı sorunlara bakıldığında bu gerçeğin yansımalarını açıkça görmek mümkündür. Müslümanlar bilgi üretmekten uzaklaşınca İslam medeniyetinin bütün insanlığı kuşatan ilim, irfan, hikmet, adalet ve merhamet çatısı tarumar olmuştur. Bunun sonucunda İslam ümmeti parçalanmış asırlardır sekinet yurdu olan coğrafyamız acı ve gözyaşı diyarı haline gelmiştir. İslam düşünce ve ahlakından yoksun kalan dünya bugün savaşlar, terör olayları, yoksulluk, güvensizlik, tabiatın dengesinin bozulması gibi kronik sorunların girdabında tarihin en zor dönemlerinden birisini yaşamaktadır. Dünyanın yeniden huzura kavuşması için İslam'ın ahlak ilkelerinin ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesi gerekir. Bilinmelidir ki yeryüzünün yeniden barış ve esenlik yurduna dönüştürülmesi biz Müslümanların uhdesinde bulunan ulvi bir görevdir."

Bilgiye erişimin son derece kolaylaştığı bir çağın yaşandığına dikkati çeken Erbaş, dijital araçların hayatın her bir alanına ciddi anlamda tesir ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erbaş, sahih dini bilgiyi çağın insanına ulaştırabilmek ve onları İslam'ın değerleriyle buluşturabilmek için kendilerini sürekli yenilemek mecburiyetinde olduklarını kaydetti.

Seminere Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz ve Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık da katıldı.

Dini yüksek ihtisas ve dini ihtisas merkezinden yönetici ile eğitim görevlisinin katıldığı seminer, 5 Mayıs'a kadar sürecek.