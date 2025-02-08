Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dayanışma ve Paylaşma Ruhumuz En Bariz Karakterimizdir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere ilişkin, "Bizler aynı düşünce, aynı duygu ve aynı ideal etrafında buluşabildiğimiz için tarihin çok döneminde nice zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz çünkü bizler her zorlukla beraber kolaylığın olduğuna inanırız." ifadesini kullandı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, İslam Alimleri Vakfınca Kahramanmaraş'taki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları" başlığı altında düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyüklüğüne dikkati çeken Erbaş, milletin, bu ağır musibet karşısında birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu azim ve mücadelenin, sabır ve metanetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Erbaş, devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının, depremin meydana geldiği andan itibaren seferber olarak büyük fedakarlıkla yaraları sarmaya gayret ettiğini anımsatarak, bir afetin yaralarını ve zorluklarını aşmak için ihsan bilincinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Deprem için adeta seferber olan binlerce, yüz binlerce insanımızın o ihsan bilincinin ne kadar güçlü olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk." ifadesini kullanan Ali Erbaş, milletin depremlerde asrın dayanışma ve paylaşma ahlakını sergilediğini belirterek, "Hiçbir karşılık beklemeden her türlü imkanını seferber etmiş, yalnız Allah'ın rızasını gözeterek depremzede kardeşlerimizin yardımına koşmuştur. İşte ihsan bilinciyle paylaşma ahlakı budur. Bunun içerisinde isar ruhu vardır, yani kardeşinin derdini kendi derdi gibi görme bilinci vardır." değerlendirmesini yaptı.

Depremlerin yaralarının tam anlamıyla sarılması için maddi ve manevi yardımların devlet ve millet işbirliğinde sürmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, tek bir insanın sıkıntısı, derdi kalmayıncaya kadar bu tavrın devam ettirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

"Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhu, milletimizin en bariz karakteridir"

Erbaş, millet olmanın en bariz alametinin, aynı acının etrafında kenetlenip aynı ideal uğrunda mücadele edebilmek, aynı duaya "amin" diyebilmek olduğunu aktararak, şunları paylaştı:

"Bizler aynı düşünce, aynı duygu ve aynı ideal etrafında buluşabildiğimiz için tarihin çok döneminde nice zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz çünkü bizler her zorlukla beraber kolaylığın olduğuna inanırız. 'Bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir.' buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. İyilik yolunda yarışmayı telkin eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde insanlığın iyiliği için çalışmak, bizim en önemli vasfımızdır. Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhu, milletimizin en bariz karakteridir. Nitekim aziz milletimiz bugüne kadar her türlü zorluğun, afet ve musibetin üstesinden bu ruhla gelebilmiştir. Dolayısıyla bizlere düşen bu ruhu canlı tutmak, çocuklarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi bu anlayışla yetiştirmektir."

Toplumu doğal afetlere karşı duyarlı hale getirecek çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Çevresel sorunlara ve afetlere sebep olan ihmal ve istismarlar hususunda toplumu bilinçlendirecek faaliyetleri daha sistemli hale getirmeliyiz. Her türlü afete karşı bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmak, kesinlikle ihmal edilemez bir sorumluluktur." açıklamasında bulundu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, vakıf üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.