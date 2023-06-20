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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cidde'de Havalimanı Ekip Başkanlığını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cidde'de Havalimanı Ekip Başkanlığını ziyaret etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Havalimanı Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Havalimanı Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Erbaş, "2023 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında bulunduğu Cidde'de havalimanı hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete, Suudi Arabistan Din Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Suudi Arabistan Hac Güncel Haberler

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