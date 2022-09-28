Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hz. Muhammed'in insanları, hikmet ve güzel öğütle İslam'a davet ettiğini, hayatıyla en güzel örnekliği gösterdiğini ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele ettiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hz. Muhammed'in insanları, hikmet ve güzel öğütle İslam'a davet ettiğini, hayatıyla en güzel örnekliği gösterdiğini ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele ettiğini belirtti.

Erbaş, bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla düzenlenecek Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısında konuştu.

Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın aynı haftaya denk geldiğini bildiren Erbaş, 7 Ekim Cuma gününü cumartesiye bağlayan gecede Hazreti Muhammed'in doğumu olan Mevlid Kandili'ni idrak edeceklerini söyledi.

Mevlid gecesine yaklaşırken, Hazreti Muhammed'i coşku, heyecan, muhabbet, şuur ve tefekkürle anma ve anlamanın gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Erbaş, "Onun bizlere mirası ve emaneti olan din hizmetini ve camilerimizi daha güçlü şekilde gündemimize alacağız. Camilerimizin işlevlerini gözden geçireceğiz ve camilerimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlayıp en güzel şekilde yerine getirmenin azmini kuşanacağız." dedi.

Hz. Muhammed'in Müslümanlar için en güzel örnek olduğunun altını çizen Erbaş, şunları söyledi:

"İlahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hz. Muhammed, insanları, hikmet ve güzel öğütle İslam'a davet etmiş, hayatıyla en güzel örnekliği göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele etmiştir. Şüphesiz onun hayatı, ahlakı, sünneti, davet ve tebliğ metodu, bütün Müslümanlar için en ideal örnektir. İnancı ve gayreti, samimiyeti ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve merhameti, fesahatı ve belagati, onu davetinde başarılı kılan en bariz özelliklerindendir."

Erbaş, Hz. Muhammed'in muhataplarına değer verdiğini en güzel şekilde tebliğde bulunduğuna işaret ederek, "Onun içindir ki her sözü, insanlara tesir etmiştir. Şefkati ve merhametiyle, nezaketi ve mütebessim çehresiyle, tatlı dili ve teşvik edici üslubuyla gönüllere dokunmuştur sevgili peygamberimiz." diye konuştu.

Hakka, adalete, iyiliğe ve merhamete dayalı mücadelesiyle büyük bir medeniyet inşa eden Hz. Muhammed'in samimiyet, haya ve iffetiyle örneklik teşkil ettiğini belirten Erbaş, "Onun yegane hedefi, cahiliye taassubunu ortadan kaldırarak tevhidi ikame etmek, yüreklere iman ve takva bilincini yerleştirmektir. Bunu yaparken de merhametten, nezaketten, sevgi ve saygıdan bir nebze olsun ayrılmamış, yaş, cinsiyet, makam, ırk, kabile ve benzeri hiçbir ayrımda bulunmaksızın insan onurunu merkeze almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Olumsuz atmosferden kurtuluşun yolu Nebi'nin ahlakını kuşanmaktır"

İnsanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı ve kalpleri hançerleyen merhametsizliklerin dünyayı zindana çevirdiğini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade etmeliyim ki belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçte, İslam dünyası da yaşanan acılardan, travmalardan nasibini almakta, ideoloji, mezhep ve benzeri ayrıştırıcı tartışmaların sebebiyet verdiği karmaşanın, kaosun içinde bocalamaktadır. Barışın ve huzurun simgesi olan İslam ve onun müntesipleri, ne hazindir ki günümüzde savaş, terör, kargaşa, yoksulluk ve geri kalmışlık gibi sorunlarla anılır hale gelmiştir. Olumsuz atmosferden kurtuluşun yegane yolu Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuş Nebi'nin güzel ahlakını kuşanmaktır, onun sünnetini hayat edinmektir. Mevlid-i Nebi vesilesiyle bir kez daha hatırlamak gerekir ki alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin insanlığa takdim ettiği İslam'ın evrensel mesajlarını, yeniden layıkıyla dikkate almaya, hayata taşımaya, toplumumuzun her kesimine ulaştırmaya her zamankinden daha fazla muhtacız."

Hz. Muhammed'in risalet görevinde İslam'ı insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekanın mescitler olduğunu anımsatan Erbaş, "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Peygamber efendimizin izinden giderek ve onun sünnetini rehber edinerek, yaşadığımız çağı İslam'ın rahmet mesajlarıyla buluşturmaktır. İnsanlık için hayırlı nesiller yetiştirmektir. Adalet ve merhametin, yardımlaşma ve paylaşmanın egemen olduğu bir dünya inşa etmektir." dedi.

Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gelecek hafta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Mevlid-i Nebi Haftası ana programına katılacağını söyledi.

Programın sonunda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödül verildi.