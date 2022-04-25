Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de iftar programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Belçika Diyanet Vakfı tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Belçika-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Belçika'daki Türk siyasetçiler, Belçika Türk toplumunun temsilcileri ile birçok davetli yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Ramazan ayının faziletlerini ve güzelliklerini anlatan Erbaş, "Ramazan ayı bir irfan mektebidir. Bizlere beşeri ihtiyaçlarımızdan sosyal ilişkilerimize kadar bütün hayatımızı, yüce yaratıcıya kulluk ve sorumluluk ekseninde sürdürme bilinci ve iradesi kazandırır." dedi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olduğunu hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için en temel hayat rehberi olduğunu, insanlığı iyilik, güzellik ve doğruluğa davet ettiğini, dile getirdi.

Erbaş, "Sonlarına yaklaştığımız bu mübarek günleri Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkeleriyle buluşmak için bir fırsata dönüştürmeliyiz." diye konuştu.

Dünyada insanların önemli bir kısmının bugünlerde yoksulluk, savaşlar, işgaller gibi çetin günler yaşadığını ifade eden Erbaş, "İslam'ın hayat tasavvuruna, adalet anlayışına ve ahlak ilkelerine duyduğumuz ihtiyaç, her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir." şeklinde konuştu.

Erbaş, dayanışma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın altını çizerek İslam'ın samimiyetini korumak gerektiğini vurguladı ve Müslümanların, İslam dininin temsilcileri olduklarını unutmamalarını istedi.

Avrupa ülkelerine 1960'lı yıllarda gelen Türk vatandaşlarının, Türkiye'yi bulundukları ülkede en güzel şekilde temsil ettiğini, derneklerini ve camilerini kurduklarını dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu fedakarlıkları sebebiyle Avrupa'ya gelen ilk nesilleri minnetle yad ediyorum, ahirete intikal etmiş olanlara yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Her zeminde dinimiz ve kültürümün gereği olan hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtarak toplumsal barışa çok önemli katkılar sunmuşlardır. Gelinen noktada yeni nesillerle birlikte millet varlığımız bu ülkelerde artık göçmen değil, katılımcı vatandaş statüsüne ulaşmıştır. Hayatın her alanında Belçika toplumunun parçası olan sizler, bunun en bariz örneklerini oluşturuyorsunuz."

Büyükelçi Ulusoy da bu sene ramazan ayının birçok birlikteliğe vesile olduğunu belirterek, geçen haftalarda ve günlerde Süryani vatandaşların Paskalya yortusunu, Yahudi vatandaşlarla Hamursuz bayramını, Ortodoksların Paskalya bayramını kutladıklarını, dün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Belçika Türk toplumuyla kutladıklarını ifade etti.

Ulusoy, "Böyle bir dönemde bizleri onurlandırdığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Belçika Türk toplumu, bu gibi moral verici zamanlara ihtiyaç duyuyor." dedi.