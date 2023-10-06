Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki programları kapsamında Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki programları kapsamında Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile bir araya geldi.

Kavazovic ile Bosna Hersek İslam Birliği idare binasında görüşen Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'ya her gelişlerinde ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Erbaş, Saraybosna'yı özlediklerini dile getirerek, şehrin Osmanlı döneminde yapılan cami ve medrese gibi eserlerle kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Kavazovic de "Kardeş Bosna'ya hoş geldiniz" diyerek, Bosna Hersek ile Türkiye'nin tarihi bağları bulunduğunu vurguladı.

Kavazovic, Erbaş'ın ülkedeki en önemli Osmanlı eserlerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde hutbe verecek olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Erbaş ve Kavazovic, görüşmeden sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de yer aldı.