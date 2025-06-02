Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat öncesi kafile başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de düzenlenen "Arafat Bilgilendirme Toplantısı"nda kafile başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Erbaş, kafile başkanlarına ve hac organizasyonunda görev alan tüm görevlilere kolaylıklar dileyerek, "Çok önemli bir görevin, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmenin huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. İslam'ın doğduğu topraklarda, vahyin ve sünnetin ışığında, kardeşlerimizin hac yolculuğuna rehberlik etmenin heyecanı içerisindeyiz. Onları Beytullah'la, Arafat'la, Ravza'yla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Hac ibadetinin, yürekleri Allah ve Hz. Peygamber sevgisi ile yanıp tutuşan Müslümanlar için en büyük özlem, en güçlü heyecan ve en güzel vuslat olduğunu dile getiren Erbaş, "Hac, müstesna bir ibadettir, mübarek bir yolculuktur. Hac, büyük bir arınma mevsimidir, tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, görevlerinin, gayelerinin, gayretlerinin, heyecanlarının, sayısız hikmet ve güzellikleri içinde barındıran hac yolculuğunun, hacıların sahih bir hac yapmasını sağlamak ve yaptıkları hac ibadetinin hayatlarına değer katması, zihin ve gönül dünyalarında kalıcı izler bırakması için var güçleriyle çalışmak olduğunu vurguladı.

Kafile başkanlığının, hac organizasyonunda özveri isteyen bir görev olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Hac organizasyonun başarısı büyük oranda sizlere bağlıdır. Vatandaşlarımızın ibadetlerini eksiksiz şekilde yapmaları sizlerin rehberlik ve takibine bağlıdır. Hac yolculuğunun bir ilim ve irşat yolculuğuna dönüşmesi sizlerin gayretine bağlıdır. Sizler, hac organizasyonunun hem idari boyutunun içindesiniz hem de bizzat hacı adaylarımızla iç içesiniz. Sizler, ne kadar özverili, disiplinli ve gayretli olursanız, hac organizasyonu o kadar başarılı olacaktır."

"Kafile başkanı hatiptir, mürşittir, mübelliğdir, davetçidir"

Erbaş, iyi bir idareci olarak kafile başkanlarının, ibadetin her aşamasında hacı adaylarını en güzel şekilde sevk ve idare edeceğini belirtirken, bilgi, sevgi, samimiyet ve güzel iletişimle maiyetindeki din görevlilerine de rehberlik ederek onların en iyi şekilde hizmet etmelerine öncülük edeceğini kaydetti.

İrşat ve rehberlik konularının önemini vurgulayan Erbaş, "Kafile başkanı hatiptir, mürşittir, mübelliğdir, davetçidir. Ortalama 4 haftalık süre boyunca hacı adaylarıyla geçirdiği zamanı adeta bir okula, bir mektebe dönüştürebilmek, en çok önem vermemiz gereken hususlardan birisi. Her vesileyle nebevi bir yöntemle İslam'ın ilke ve değerlerini anlatacak, gösterecek ve haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılacağız, bu bizim vazifemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, kafile başkanının ülfet, muhabbet ehli olması gerektiğini dile getirerek, "Güler yüzü ve mütebessim çehresi ile herkesle iyi ve samimi ilişkiler kuracak, Muhammedi muhabbetin en güzel örneği olacaktır. Unutmayalım ki, ekibimizde bulunan herkese karşı anlayışlı olmak ve iyi niyetle iletişim kurmak, bu müşkilimizi asan eyleyecek hem de manevi açıdan bereketli bir ibadet ortamı oluşturacaktır." dedi.

"Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref kabul etmek gerekir"

Kafile başkanlarının görevlerini ihlas ve samimiyetle yapmalarını isteyen Erbaş, "Kafile başkanı işini samimiyetle yapan bir gönül insanıdır. Hem ibadette hem de vazifede sekinet, bereket ve muvaffakiyeti yakalamanın yolu ihlas ve samimiyetten geçer. Gönüllerde güzel bir iz bırakabilmek için öncelikle Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref kabul etmek gerekir." diye konuştu.

Erbaş, kafile başkanlarının sorunlar karşısında sağduyulu bir yaklaşımla çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden gelebileceklerine inandığını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haccı, irşat için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Mübarek topraklarda bulunduğumuz süreyi en verimli olacak şekilde planlayarak, yormadan, usandırmadan hacılarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirmenin gayreti içinde olmalıyız. Hacılarımızın hac vazifesini eksiksiz yerine getirmeleri için din görevlilerimiz ve irşat sorumlumuzla birlikte azami gayret etmeliyiz. Unutmayalım ki, hac yolculuğunun rehberleri olan hocalarımız, asıl ve gerçek mükafatı Rahman'ın misafirlerine hizmet etmekle kazanacaktır. Yani sizler en büyük mükafatı ekibinizdeki insanlara hizmet ve rehberlik etmekten kazanacaksınız. Göreviniz boyunca heyecanınızı muhafaza etmeli, dikkat ve titizliği asla elden bırakmamalısınız."

Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rabbim sa'yinizi meşkur, amelinizi makbul, zenbinizi mağfur eylesin, yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle hac organizasyonumuzun en önemli vazifesini icra eden sizlerin hizmetlerinin kolay ve bereketli geçmesini diliyor, emek ve gayretlerinizin salih amel olarak en güzel şekilde karşılık bulmasını, bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde evlerinize dönmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının bu yıl hac organizasyonlarına yönelik memnuniyet anketinde, Türkiye'nin hac organizasyonunun memnuniyet oranının yüzde 97'den fazla olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, tüm hac organizasyonları içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının standart belirleyen, örneklik ortaya koyan bir hac organizasyonu haline geldiğini dile getirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise Arafat hazırlıklarını tamamladıklarını, Çarşamba günü öğleden sonra intikale başlayacaklarını kaydetti.