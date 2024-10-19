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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile Yapısını Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile Yapısını Koruma Çalışmaları Devam Ediyor
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bilinçli Aile Bilinçli Toplum' forumunda aile yapısının korunması gerekliliğine dikkat çekti. Gençlerin ahiret bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, aileyi tehdit eden yaklaşımlara karşı yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle devam ettiğini kaydetti.

???????Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda, Eğitime Destek Platformu Okul Aile Birliği İl Başkanlığınca düzenlenen "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" başlıklı aile forumunda konuşan Erbaş, gençlerin ve çocukların küçük yaşlarda ahiret bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, bu kapsamda, geçen ramazan ülke genelinde yüzlerce konferans ve seminer düzenlediklerini, 90 bin camide vaazlar ve hutbelerle "Peygamber Efendimiz ve Ahiret Bilinci" ve "Ramazan ve Ahiret Bilinci" başlığı altında faaliyetler yaptıklarını belirtti.

Fıtratı ve aileyi tehdit eden çeşitli anlayışların, yaklaşımların ve uygulamaların "cahiliye adeti" olarak hep olageldiğini dile getiren Erbaş, "Gençlerimizin duygu ve düşüncelerinin cinsiyet ekseninde suistimal edilmesi, başta aile kurumu olmak üzere ve ülkemizin geleceği hususunda üzerinde mutlaka durulması gereken çok büyük hususlar var. Bu bağlamda aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesinde çalışmalarımız, yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle devam ediyor." diye konuştu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İl Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Ali Erbaş

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