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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Deprem Lojistik Merkezi ile tarihi Ulu Cami'nde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Deprem Lojistik Merkezi ile tarihi Ulu Cami'nde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Erbaş, Adıyaman'da yıkılan tarihi Ulu Cami ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Adıyaman için kurulan Deprem Lojistik Merkezi'ne gitti. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Ziyaretlerde Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Adıyaman Deprem Cami Güncel Haberler

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