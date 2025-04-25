Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Kur'an eğitim merkezi ve cami açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ahlak bizim peşinden gideceğimiz, arayacağımız en önemli davranış." dedi.

Erbaş, Adana'daki programları kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Erbaş, daha sonra Köşger ile görüştü.

Ardından Seyhan ilçesinde İrşad Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi'nin açılışlarına katılan Erbaş, hayırlı merasimde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Açılışı yapılan Kur'an kursu ve camide nice alimlerin yetişeceğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2 bin kadar yatılı Kur'an kursumuz var ama Kur'an eğitim merkezleri onlardan biraz farklı. Yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi var yani hafızlığa başlayan ve orada hafızlığını bitiren çocuklarımıza, gençlerimize hizmet ediyoruz. Ama burada hafızlığını bitirmiş olan, ortaokulu da dereceyle bitirmiş, nitelikli gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı seçerek alacak, buraya yerleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak bir proje. Kanunla kuruldu. Türkiye'de 20 adet olacak. Bunlar ilklerinden."

Erbaş, burada öncelikle hafızlığı muhafaza programı uygulayacaklarını ve gelecek yıl 30 öğrenci alacaklarını ifade etti.

Daha önce İstanbul, Ankara ve Bursa'da Kur'an eğitim merkezleri açtıklarını anlatan Erbaş, ileriki günler ve aylarda da açılışlara devam edeceklerini bildirdi.

Erbaş, 2022'de kanunla Diyanet Akademisinin kurulduğunu, Türkiye'de 36 kadar yerde akademinin dini ihtisas merkezlerinin bulunduğunu belirtti.

Kur'an eğitim merkezlerinin de bu kanuna dayalı bir müessese olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an bizim baş tacımız. Efendimiz, Cenabıhakk'ın verdiği en büyük mucize. Kur'an insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitap. İbrahim suresinin ilk ayetine baktığımız zaman Cenabıhak bunu bizlere hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Adem'den Efendimize kadar bütün peygamberlere gönderilmiş mesajların özüdür, özetidir. Peygamber Efendimiz de bütün peygamberlerin getirmiş olduğu o mesajı son olarak insanlığa tebliğ eden bir peygamberdir. Onun için Hatem'ül Enbiya diyoruz. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'de Hatem'ül Enbiya olarak tanımlanıyor. Peygamberlerin sonuncusu, peygamberliğin mühürleyicisi. İşte onun en büyük mucizesidir Kur'an-ı Kerim."

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine yer veren Erbaş, "Dünyanın haline bakın, ne kadar da muhtaç Kur'an'a. Dünya, Kur'an'ın hikmetine, ahlakına ne kadar da muhtaç. 1450 sene önce ne kadar muhtaç idiyse bugün de ondan daha fazla muhtaç. Kıyamete kadar da bu ihtiyaç devam edecek. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar anlaşılmaya devam edecek. İşte burada Kur'an-ı anlayıp, asrın idrakine anlatacak gençler yetişecek." dedi.

Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.', bilimsel çalışmaların sonucu buydu, 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdığını anlatan Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız.' diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi.' diyor. Bunun gibi nice ayetler var." değerlendirmesinde bulundu.

"İbadet, daha iyi Müslüman olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak içindir"

Konuşmasında hadislerden örnekler vererek güzel ahlakın önemine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Ahlak bizim peşinden gideceğimiz, arayacağımız en önemli davranış. Peygamber Efendimiz, 'İnsanoğlu öldükten sonra tabii ki hesap kitap kurulacak, mahşer günü orada sevaplar tartılacak. En ağır gelecek sevap güzel ahlaktır.' buyuruyor. Güzel ahlak gençlerimizin süsüdür. İşte burada hem cami hem Kur'an eğitim merkezi... Kur'an eğitim merkezinde ilimlerini alacaklar, camide ibadetlerini yapacaklar. İlim de irfan da ibadet de hepsi insanın ahlaklı olmasının yollarını hazırlar. İbadetler de öyledir. Namazı niye kılıyoruz? Daha iyi Müslüman olmak, daha iyi insan olmak için. Daha ahlaklı Müslüman olmak için, orucu bunun için tutuyoruz, zekatı bunun için veriyoruz, haccı bunun için yapıyoruz. İbadet, ibadet için değil, daha iyi Müslüman olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak içindir."

Erbaş, başta Hacı Nuri Çomu Vakfı olmak üzere İrşad Derneğine cami ve Kur'an eğitim merkezinin yapımındaki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

İslam'ın en büyük nimet olduğu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onu doğru öğrenelim, doğru anlayalım. Hurafelerden, aşırılıklardan uzak, bizim derdimiz bu. İlahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri, din kültürü derslerinde öğretmenlerimizle doğru dini bilgiyi gençlerimize vermeye gayret ediyoruz. Aslında diğer bilgiler için de bu çok önemli, branş ne olursa olsun. Bütün bilimler, branşlar, hepsi dinidir. Dini ilim, din dışı ilim diye ayrım yok. Bizim inancımızda tefsir ilmi ne kadar önemliyse matematik ilmi de fizik de o kadar önemli, astronomi de o kadar dini, kimya da o kadar dini. Onun için bütün ilimlerin en iyisini öğrenmemiz lazım. İşte Kur'an eğitim merkezinde aynı zamanda imam hatip lisesiyle de birlikte eğitim alacak çocuklarımız. Matematiği de fiziği de en güzel şekilde öğrenecek, kimyayı da tarihi de coğrafyayı da. Çünkü bütün branşlar, ilimler dinidir, biz böyle inanıyoruz, kabul ediyoruz. Netice itibarıyla hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Biz sadece bulmakla vazifeliyiz. Rüzgarı Allah yaratıyor, biz rüzgarın önemini, etkisini bulmakla vazifeliyiz. Rüzgar yaratmamız mümkün mü? Değil. Onun etkisini, tesirini bizim bulmamamız ve bundan istifade etmemiz lazım. Bu da ilimle olur, matematikle, fizikle, astronomiyle ve diğer ilimlerle olur."

Adana Valisi Köşger ise İslam alimlerinin yetişeceği Kur'an eğitim merkezinin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu da geleceğe, Türkiye'ye ve ümmete yatırım yaptıklarını belirterek, bu yolda kendilerine destek verenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, açılışı yapılan Kur'an eğitim merkezi ve camide incelemede bulunuldu.