'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret' davasında beraat kararı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'nun 11 eski yöneticisinin 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davada beraat kararı verildi.

Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020'de verdiği cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erbaş, söz konusu açıklama hakkında, Ankara Barosu'nun o dönemki yönetiminde bulunan 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aralarında, dönemin Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da yer aldığı 11 kişinin, yargılanmasına Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. Suçsuz olduklarını, davaya konu açıklamanın 'fikir ve düşünce özgürlüğü' kapsamında olduğunu belirten sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık ve müşteki avukatlarının da beyanlarının ardından mahkeme heyeti, 11 sanığın 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan beraatına karar verdi.